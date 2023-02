Qu’est ce que le taux de marge brute (growth margin rate)?

Le taux de marge brute est un indicateur financier qui mesure le pourcentage de chaque euro de ventes généré par une entreprise qui est consacré à couvrir les coûts fixes et les coûts variables. Il est calculé en divisant la marge brute (les ventes moins les coûts variables) par les ventes totales.

La marge brute est un indicateur important de la rentabilité d’une entreprise, car elle mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses coûts fixes et à générer des bénéfices. Plus la marge brute est élevée, plus l’entreprise est rentable.

Le taux de marge brute peut varier considérablement d’une entreprise à l’autre, en fonction de nombreux facteurs tels que les coûts fixes, les coûts variables, la concurrence et les prix de vente. Les entreprises peuvent tenter d’augmenter leur taux de marge brute en réduisant leurs coûts, en augmentant leurs prix de vente ou en améliorant leur productivité.