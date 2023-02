Qu’est ce que la Session Duration ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La durée de session (ou « session duration » en anglais) est une mesure qui permet de quantifier la durée de temps qu’un utilisateur passe sur un site web ou une application lors d’une visite. Elle est calculée en mesurant la durée entre l’ouverture et la fermeture de la session de l’utilisateur. La session est considérée comme terminée lorsque l’utilisateur quitte le site ou l’application ou lorsqu’il y a une période d’inactivité prolongée. La durée de session est une métrique importante pour les propriétaires de sites web et d’applications car elle peut aider à comprendre l’engagement des utilisateurs, la qualité du contenu et la pertinence du site ou de l’application.