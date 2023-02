Qu’est ce que le taux de rachat (Repurchase Rate) ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le taux de rachat (ou « repurchase rate » en anglais) est une métrique de marketing qui mesure la proportion de clients ou de consommateurs qui ont effectué un achat répété auprès d’une entreprise ou d’une marque. Il s’agit d’une mesure du niveau de fidélité des clients et de leur propension à acheter à nouveau. Le taux de rachat est souvent exprimé en pourcentage et peut être calculé sur une période donnée, par exemple sur un mois ou un an. Un taux de rachat élevé peut indiquer que les clients sont satisfaits des produits ou services d’une entreprise, qu’ils ont confiance en elle et qu’ils sont susceptibles de continuer à acheter à l’avenir.