Qu’est ce que l’AB Testing?

L’AB Testing (également connu sous le nom de split testing) est une méthode utilisée pour comparer l’efficacité de deux versions différentes d’un produit, d’un service ou d’une campagne marketing. Dans un test AB, les deux versions sont présentées à des groupes de clients différents pour voir laquelle fonctionne le mieux. Le test AB peut être utilisé pour comparer deux versions d’un site web, deux versions d’une campagne publicitaire ou deux versions d’un produit. Les résultats du test AB sont analysés pour déterminer laquelle des deux versions est la plus efficace, et cette version est généralement utilisée pour les campagnes futures. L’AB Testing est un outil utile pour améliorer l’efficacité des produits, des services et des campagnes marketing.