Qu’est ce que l’Outbound Marketing?

L’outbound marketing est une approche de marketing qui vise à atteindre les clients potentiels en utilisant des techniques de marketing direct, comme l’envoi de courriels, l’utilisation de numéros de téléphone pour les appels téléphoniques sortants et l’envoi de publicités par courrier. L’outbound marketing se concentre sur l’envoi de messages publicitaires directement aux clients potentiels, plutôt que sur l’attraction des clients en leur offrant du contenu utile et pertinent. L’outbound marketing est souvent considéré comme étant moins efficace que l’inbound marketing, car les messages publicitaires peuvent être perçus comme intrusifs ou non désirés par les clients. Cependant, l’outbound marketing peut être utile pour atteindre rapidement un grand nombre de clients potentiels et pour générer des leads rapidement.