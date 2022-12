Qu’est ce que l’ARR (Annual Recurring Revenue)?

L’ARR (Annual Recurring Revenue) est un indicateur financier qui mesure les revenus récurrents annuels d’une entreprise. Il est souvent utilisé pour évaluer la croissance et la stabilité des revenus d’une entreprise, en particulier dans les entreprises de logiciels ou de services qui ont des modèles de revenus récurrents. L’ARR est calculé en prenant les revenus récurrents annuels d’une entreprise et en les divisant par le nombre total de clients. Par exemple, si une entreprise a des revenus récurrents annuels de 100 000 euros et 100 clients, son ARR est de 1 000 euros par client. L’ARR peut être utilisé pour comparer la performance d’une entreprise à celle de ses concurrents ou pour évaluer la croissance des revenus d’une entreprise au fil du temps.