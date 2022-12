Qu’est ce que le digital asset management (DAM)?

Le digital asset management (gestion des actifs numériques) est une discipline qui consiste à organiser, stocker et gérer les fichiers multimédias numériques d’une organisation. Cela peut inclure des images, des vidéos, des documents, des fichiers audio et tout autre type de contenu numérique utilisé par l’entreprise. Le but du digital asset management est de faciliter l’accès et l’utilisation de ces fichiers de manière efficace et organisée, afin de maximiser leur valeur pour l’entreprise.

Quels outils pour utiliser pour son DIGITAL ASSET MANAGEMENT

Il existe plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour mettre en place et gérer une stratégie de digital asset management. Les outils les plus courants incluent des logiciels de gestion des actifs numériques, des outils de stockage et de partage de fichiers en ligne, des bases de données de médias pour organiser les fichiers multimédias, et des outils de gestion des droits d’utilisation pour gérer les droits d’accès et de diffusion des fichiers. Il est important de choisir des outils qui répondent aux besoins spécifiques de l’entreprise et qui sont faciles à utiliser pour les employés.

Quels sont les points d’attention pour mettre en place sa stratégie de DIGITAL ASSET MANAGEMENT?

Les points clés d’une stratégie de digital asset management peuvent inclure :