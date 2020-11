Qu’est ce que le Black Friday?

Peut être le black friday inspirera-t-il les commercants pour créer une journée exceptionnelle afin de relancer leurs activités à l’issue de la crise du Covid-19, toujours est il que le Black Friday nait dans les années 30 afin de redonner vie aux commerces que la crise de 1929 n’aura pas épargné. Cette journée fait suite à Thanksgiving et était pour de nombreux américains l’occasion de se dépenser un peu après une fête bien arrosée.

La date du Black Friday en 2020 est le vendredi 27 novembre

Le Black Friday s’illustre par des remises sans commune mesure avec celles consenties lors des soldes, l’enjeu marketing est de dynamiser les achats de Noël et de faire face à une compétition acharnée entre enseignes.

Cette opération marketing a été importée récemment en France et en Europe, mais rencontre un succès grandissant. Entre 2013 et 2018, la part de cette période commerciale dans le total des ventes annuelles est passée de 9,4% à 11%.

En 2019 sur la seule journée du 29 novembre 2019, plus de 56 millions de paiements par carte bancaire ont été enregistrés dans toute la France. La mode et les équipements électroniques et électroménagers sont les secteurs qui réalisent les plus gros chiffres d’affaires devant la beauté, l’alimentation et l’immobilier.