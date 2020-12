Comment les TPE et PME accélèrent avec le numérique

Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives des TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui, pour la dernière chronique de l’année, nous vous proposons un best of des meilleurs moments de sa chronique tout au long de l’année 2020.

Les moments les forts, les moments clés mais aussi les moment drôles. Depuis mars, Jean-Luc Raymond nous fait découvrir des initiatives à travers la France entière et tous secteurs confondus pour nous montrer comment les petites et moyennes entreprises se bougent avec le numérique depuis le début de la crise à travers notamment la création de sites internet, de pages Instagram ou encore de live vidéos. Il nous donne une bonne dose d’optimisme à travers ces parcours d’entrepreneurs inspirants.

