Qu’est ce que le Buyer Intent ?

Le buying intent (également appelée intention d’achat) est la probabilité qu’un consommateur achète un produit ou un service auprès d’une entreprise spécifique. Les professionnels du marketing et des ventes utilisent cette mesure pour évaluer si les clients potentiels sont sur le point de convertir et se concentrer sur le groupe cible le plus prometteur.