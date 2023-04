Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Chers amis des intelligences artificielles et des claviers, aujourd’hui je vais vous révéler quelques astuces pour utiliser ChatGPT comme un pro, sans vous faire passer pour un robot en perdition ! Mettez-vous à l’aise, sortez vos cahiers et préparez-vous à rire aux éclats.

Tout d’abord, commençons par un conseil essentiel : soyez précis dans vos demandes ! En effet, ChatGPT est certes intelligent, mais il n’a pas encore atteint le niveau de Sherlock Holmes pour deviner ce que vous voulez. Imaginez que vous demandiez : « Quel est le meilleur moyen de transport ? » La réponse pourrait être aussi variée que « le vélo, pour une promenade en forêt » ou « la navette spatiale, pour un week-end sur Mars ». Alors, n’hésitez pas à donner des détails pour éviter des réponses aussi loufoques qu’inattendues !

Deuxième conseil : gardez en tête que ChatGPT est un générateur de texte, pas un devin. Si vous lui demandez de prédire l’avenir, il risque de vous répondre avec autant de justesse qu’une boule de cristal achetée à la foire du trône. Vous voulez connaître le prochain vainqueur de la Coupe du monde ? ChatGPT pourrait vous sortir un nom comme « l’équipe nationale de pingouins » ! Alors, évitez les questions divinatoires et restez plutôt sur des sujets concrets.

Troisième astuce : utilisez ChatGPT pour ce qu’il sait faire de mieux, c’est-à-dire générer des textes cohérents et pertinents. Vous pouvez lui demander de rédiger une lettre de motivation, de vous aider à trouver un bon titre pour votre livre, ou même de vous expliquer la théorie des cordes. Mais n’espérez pas le voir réussir à vous préparer un bon petit plat, sauf si vous voulez vous retrouver avec une recette de soupe de clavier !

Quatrième conseil : n’oubliez pas que ChatGPT est un outil, et non une personne. Il peut vous donner des conseils, mais il n’a pas de sentiment, d’émotion ou de conscience. Si vous lui demandez comment vous consoler après une rupture amoureuse, il risque de vous sortir des réponses aussi réconfortantes qu’un câlin d’un ours polaire. Alors, gardez ChatGPT pour les questions techniques et tournez-vous vers vos amis pour les questions de cœur.

Enfin, dernier conseil, mais non des moindres : prenez les réponses de ChatGPT avec un grain de sel. Les intelligences artificielles peuvent parfois donner des réponses surprenantes, amusantes ou complètement loufoques. Alors, gardez votre sens critique et n’hésitez pas à vérifier les informations fournies.

Voilà, chers amis, avec ces quelques conseils, vous êtes maintenant prêts à utiliser ChatGPT comme un véritable expert en intelligence artificielle. Et n’oubliez pas, si jamais ChatGPT vous répond par une blague de Toto, c’est que vous avez peut-être mal posé votre question. Vous aurez aussi compris que cet article a été intégralement conçu et écrit par une intelligence artificielle…