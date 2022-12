Qu’est ce que le buyers journey?

Le buyers journey est le parcours que suivent les clients potentiels lorsqu’ils recherchent des produits ou des services pour répondre à un besoin ou à un problème. Le buyers journey est divisé en trois étapes: la découverte, l’évaluation et la décision. Pendant la phase de découverte, le client recherche des informations sur les différents produits ou services qui pourraient répondre à son besoin. Pendant la phase d’évaluation, le client compare les différentes options et évalue les avantages et les inconvénients de chaque solution. Pendant la phase de décision, le client prend une décision sur quel produit ou service acheter. Le buyers journey est un concept important en marketing, car il permet aux entreprises de mieux comprendre les besoins et les motivations des clients potentiels et de créer des campagnes marketing et des offres de vente plus efficaces.