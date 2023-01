Qu’est ce que le California Consumer Privacy Act (CCPA)?

Le California Consumer Privacy Act (CCPA) est une loi de la Californie, aux États-Unis, qui donne aux consommateurs de Californie des droits supplémentaires en matière de protection de la vie privée. Cette loi entre en vigueur en 2020, elle donne aux consommateurs californiens le droit de savoir quelles données personnelles sont collectées à leur sujet, par qui et comment elles sont utilisées. Les consommateurs peuvent également demander de supprimer ces données et de ne pas être ciblés pour des publicités ciblées. Les entreprises doivent également fournir un moyen facile pour les consommateurs de faire ces demandes. Les entreprises qui sont soumises à cette loi doivent également informer les consommateurs de leurs droits en matière de confidentialité et doivent se conformer aux exigences de notification de violation de données. Le CCPA est considéré comme l’une des lois de protection de la vie privée les plus strictes aux États-Unis.