Qu’est ce que le third-party cookies ou cookie tiers?

Les third-party cookies ou cookies tiers sont des cookies qui sont déposés sur un ordinateur ou un appareil mobile lors d’une visite d’un site web par une entité distincte du site. Ce peut être un cookie qui permettent l’analyse des données de traffic du site à des fins de mesure d’audience, ce peut être aussi un cookie posé par une société de collecte de données à des fins publicitaires. Ces cookies sont généralement utilisés par les annonceurs et les réseaux publicitaires pour suivre les utilisateurs à travers plusieurs sites web et pour cibler les publicités en fonction de leurs intérêts et de leur comportement de navigation.

Les third-party cookies ont été largement utilisés pour collecter des données sur les utilisateurs, cela a conduit à des préoccupations quant à la vie privée et la protection des données. Certaines plateformes et navigateurs ont commencé à bloquer ou à limiter l’utilisation des third-party cookies pour répondre à ces préoccupations.