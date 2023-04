Qu’est ce que le CISO (Chief Information Security Officer)?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le CISO, ou Chief Information Security Officer (directeur de la sécurité des systèmes d’information en français), est un cadre supérieur responsable de la sécurité informatique au sein d’une organisation.

Le rôle du CISO est de gérer les programmes de sécurité informatique de l’entreprise, de s’assurer que les systèmes et les données sont protégés contre les menaces internes et externes, et de s’assurer que les politiques de sécurité sont conformes aux normes de l’industrie et aux réglementations gouvernementales.

Les responsabilités spécifiques du CISO peuvent varier en fonction de l’entreprise, mais peuvent inclure :

La définition des politiques et des procédures de sécurité informatique pour l’ensemble de l’organisation.

La gestion des programmes de sécurité informatique, y compris les tests de vulnérabilité, les audits de sécurité et les exercices de réponse aux incidents.

La collaboration avec d’autres cadres supérieurs pour s’assurer que les politiques de sécurité sont alignées sur les objectifs commerciaux et les exigences de conformité.

La surveillance de l’activité du réseau et des systèmes pour détecter les menaces potentielles.

La gestion des équipes de sécurité informatique et la formation des employés sur les meilleures pratiques de sécurité informatique.

La communication des risques de sécurité et des mesures de sécurité prises aux cadres supérieurs et aux parties prenantes de l’entreprise.

Le rôle du CISO est de plus en plus important dans un contexte de menaces de sécurité informatique en constante évolution, de réglementations gouvernementales strictes et de besoins croissants en matière de confidentialité et de protection des données. Les entreprises cherchent souvent à recruter des CISO hautement qualifiés pour garantir la sécurité de leurs systèmes d’information et protéger leur réputation.