Qu’est ce que le Coût réel du travail effectué (CRTE)?

Le Coût Réel du Travail Effectué (CRTE) est un indicateur de performance clé dans la gestion de projet qui mesure la valeur du travail accompli à un moment donné par rapport aux coûts réels engagés jusqu’à cette étape. Il s’agit de la valeur des travaux effectués à la date du rapport de performance, exprimée en termes monétaires.

Le CRTE est généralement utilisé dans le cadre de la méthode de gestion de projet Earned Value Management (EVM) pour surveiller les coûts du projet, évaluer la performance passée et prévoir la performance future. Il permet de déterminer si le projet est en avance, en retard ou sur le budget prévu et d’identifier les écarts entre les coûts réels et les coûts budgétisés.

Le CRTE est calculé en utilisant une formule qui prend en compte le budget alloué pour le travail effectué (la « valeur planifiée » ou VP), le coût réel (CR) et la valeur acquise (VA) à la date du rapport de performance. La formule est la suivante : CRTE = VA / CR. Si le CRTE est supérieur à 1, cela indique que le projet est en avance sur le budget, tandis qu’un CRTE inférieur à 1 indique que le projet est en retard sur le budget.