Qu’est ce que le Burndown chart?

Le Burndown Chart est un outil de gestion de projet souvent utilisé dans les projets agiles, tels que Scrum. C’est un graphique qui représente la quantité de travail restant à faire par rapport au temps qui s’écoule pendant un sprint ou une itération.

Le Burndown Chart est créé en traçant deux axes sur un graphique : l’axe des ordonnées représente la quantité de travail restant, tandis que l’axe des abscisses représente le temps écoulé. Au début de l’itération, le Burndown Chart montre une ligne qui représente la quantité totale de travail à accomplir. Au fur et à mesure que le temps s’écoule et que le travail est effectué, la ligne de Burndown descend pour montrer la quantité de travail restant.

Le Burndown Chart est un outil très utile pour suivre l’avancement d’un projet, identifier les retards et les problèmes potentiels et prendre des mesures pour les résoudre. Il est également utile pour visualiser l’efficacité de l’équipe et déterminer si des ajustements sont nécessaires pour atteindre les objectifs du projet dans les délais impartis.