Qu’est ce que le Customer Relationship Management (CRM)?

Le CRM (Customer Relationship Management) est une stratégie de gestion des relations avec les clients qui vise à améliorer les interactions avec ces derniers et à optimiser leur satisfaction. Cela implique l’utilisation de technologies informatiques pour centraliser les informations sur les clients et gérer les interactions avec eux, telles que les ventes, le service client, le marketing et la gestion des données.

Le but du CRM est de permettre aux entreprises de mieux comprendre et anticiper les besoins des clients, d’améliorer la qualité des interactions avec eux et de développer des relations plus durables pour générer plus de ventes et de fidélité.

De nombreux logiciels de CRM permettent aux équipes de ventes et marketing de piloter leurs activités, à l’instar de Sellsy, Salesforce ou Pipedrive.