Qu’est ce que l’employee advocacy?

L’employee advocacy est la pratique consistant à encourager les employés d’une entreprise à promouvoir l’entreprise et ses produits ou services sur les réseaux sociaux et dans leur vie personnelle. L’idée est que les employés ont une influence sur leur réseau personnel et peuvent aider à améliorer l’image de l’entreprise et à attirer de nouveaux clients. Les employés peuvent faire de l’employee advocacy en partageant des publications de l’entreprise sur les réseaux sociaux, en parlant de l’entreprise à leurs amis et à leur famille, et en représentant l’entreprise de manière positive dans leur vie personnelle

Quels sont les avantages de l’employee advocacy?

Les avantages de l’employee advocacy peuvent inclure une meilleure image de marque pour l’entreprise, une augmentation du trafic sur les réseaux sociaux et le site web de l’entreprise, une amélioration de la réputation de l’entreprise, une augmentation des ventes et un meilleur engagement des employés. De plus, les employés qui participent à l’employee advocacy peuvent bénéficier d’une plus grande reconnaissance de leur travail et d’une meilleure compréhension des produits et services de l’entreprise, ce qui peut contribuer à leur épanouissement professionnel.

Quels outils utiliser pour mener à bien sa stratégie d’employee advocacy?

Il existe plusieurs outils qui peuvent être utilisés pour mettre en place et gérer une stratégie d’employee advocacy, comme sociabble, ambassify, ou EveryOne social. Les outils les plus courants incluent des plateformes de gestion des réseaux sociaux, des outils de suivi des performances pour mesurer l’impact de l’employee advocacy, et des logiciels de curation de contenu pour faciliter le partage de publications par les employés. Il est également important d’avoir une stratégie de formation et de sensibilisation pour les employés afin de les aider à comprendre les objectifs de l’employee advocacy et à savoir comment y participer de manière efficace.

Quels sont les points clés d’une stratégie d’employee advocacy?