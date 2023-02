Qu’est ce que le Fresh Content en SEO ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le Fresh Content en SEO désigne le contenu récent et actualisé d’un site Web. Il peut inclure des articles de blog, des mises à jour de produits, des nouvelles ou des mises à jour de contenu.

Les moteurs de recherche, tels que Google, accordent une importance croissante au contenu frais dans leur algorithme de classement. Les sites avec un contenu frais et actualisé peuvent être considérés comme plus pertinents et plus fiables pour les utilisateurs, ce qui peut entraîner un classement plus élevé dans les résultats de recherche.

Les propriétaires de sites peuvent améliorer leur classement en publiant du contenu frais et actualisé régulièrement sur leur site. Cela peut inclure la publication d’articles de blog, la mise à jour de produits, la publication de nouvelles et la mise à jour de contenu existant.

En publiant du contenu frais et actualisé régulièrement, les propriétaires de sites peuvent améliorer leur classement dans les résultats de recherche, attirer plus de trafic qualifié sur leur site et améliorer l’expérience utilisateur pour les visiteurs de leur site. Cependant, il est important de veiller à publier du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs pour éviter de nuire à la réputation du site.