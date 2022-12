Qu’est ce que le marketing automation?

Le marketing automation est un processus qui utilise des logiciels et des technologies pour automatiser certaines tâches de marketing. Ces logiciels peuvent aider les entreprises à gérer et à automatiser les campagnes marketing, à suivre les performances des campagnes, à cibler les prospects et à générer des leads. Le marketing automation permet aux entreprises de mieux cibler leurs campagnes marketing en fonction des intérêts et des comportements des prospects, ce qui peut augmenter l’efficacité des campagnes et générer des résultats plus importants. Les logiciels de marketing automation peuvent également aider les entreprises à suivre les performances de leurs campagnes en temps réel et à effectuer des ajustements en conséquence pour améliorer les résultats.