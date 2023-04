Qu’est-ce que le Marketing Blueprint?

Le Marketing Blueprint est un plan détaillé de la stratégie de marketing d’une entreprise. Il peut inclure des informations sur les objectifs de l’entreprise, son public cible, les canaux de marketing à utiliser, les budgets alloués, les calendriers et les mesures de performance. En d’autres termes, c’est un document qui définit la manière dont l’entreprise va atteindre ses objectifs marketing. Le Marketing Blueprint peut être utilisé pour guider toutes les activités de marketing de l’entreprise, depuis la création de contenu jusqu’à la publicité et la promotion des produits ou services. Il peut également être utilisé pour communiquer la stratégie de marketing de l’entreprise à toutes les parties prenantes, y compris les employés, les partenaires et les investisseurs.