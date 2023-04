Connaissez-vous Deepomatic, spécialiste de la reconnaissance visuelle appliquée à des projets industriels?

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Accompagner les opérateurs télécoms grâce à sa plateforme d’automatisation visuelle, c’est l’ambition de Deepomatic, spécialisé dans la reconnaissance visuelle et l’IA appliquées à des projets industriels.

Lancé en 2014 par Augustin Marty, Aloïs Brunel et Vincent Delaitre, Deepomatic a d’abord voulu devenir un «Shazam de l’image», avant de réorienter son offre à destination des entreprises en 2016 et de trouver son public. La startup est aujourd’hui spécialisée dans la reconnaissance visuelle et l’IA appliquées à des projets industriels.

« Nous nous adressons soit à des entreprises qui emploient les personnes sur le terrain, soit à des opérateurs de réseau, qui vont avoir une vision plus orientée équipement et matériel », explique Augustin Marty, CEO de Deepomatic. « Aujourd’hui, nous nous inscrivons sur le marché des ‘Financial service management software’, estimé à 5 milliards d’euros par an ».

Présente en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud, la startup compte à ce jour plus de 20 clients grands comptes. « On est sur de très gros clients, en moyenne un contrat va faire entre 100 000 euros et un million d’euros », détaille le CEO de Deepomatic.

L’entreprise a des ambitions technologiques, notamment au niveau de la simplification de la prise en main de ses solutions par les clients, « qui vont pouvoir commencer à développer des applications par eux-mêmes », confie Augustin Marty. « Pour résumer, nous mettons 50% dans la R&D et 50% dans l’expansion internationale ».

