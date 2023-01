Qu’est ce que le Pipeline de ventes?

Le pipeline de vente désigne le processus de suivi et de gestion des opportunités de vente d’une entreprise. Il s’agit d’un modèle de visualisation qui représente les différentes étapes de la vente, du premier contact avec un prospect jusqu’à la finalisation de la transaction.

Le pipeline de vente est utilisé pour gérer les prospects et les opportunités de vente en cours, pour évaluer les performances de l’équipe de vente et pour planifier les ressources en conséquence. Il permet aux entreprises de comprendre où se situent leurs opportunités de vente et où elles en sont dans le processus de vente, afin d’adapter leur approche et de maximiser les chances de succès.

Les étapes du pipeline de vente peuvent varier en fonction de l’entreprise, mais elles peuvent inclure des tâches telles que la prospection, la qualification, les démonstrations, la négociation et la clôture des ventes. Les entreprises utilisent souvent des logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour gérer leur pipeline de vente et suivre les performances de leur équipe de vente.