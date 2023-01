Qu’est ce que le PQL-To-Customer Rate?

Le PQL-To-Customer Rate (ou taux de transformation de PQL en client) est un indicateur de performance qui mesure la proportion de leads qualifiés (PQL) qui deviennent des clients. Un lead qualifié (PQL) est un prospect qui a été identifié comme ayant un intérêt potentiel pour les produits ou services de l’entreprise et qui a été qualifié comme étant un bon candidat pour devenir un client.

Le PQL-To-Customer Rate est généralement calculé en divisant le nombre de PQL qui ont été convertis en clients par le nombre total de PQL. Par exemple, si une entreprise a reçu 100 PQL et en a convertis 20 en clients, son taux de transformation de PQL en client sera de 20 % (20/100).

Le PQL-To-Customer Rate est un indicateur clé de l’efficacité de la stratégie de marketing et de vente de l’entreprise, car il mesure la capacité de l’entreprise à convertir les leads en clients. Pour améliorer le PQL-To-Customer Rate, les entreprises peuvent mettre en place des processus efficaces pour qualifier les leads et pour les convertir en clients, ainsi que pour optimiser leur stratégie de marketing et de vente.