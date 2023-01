Qu’est ce que le copywriting?

Le copywriting est l’art de rédiger du contenu de manière à persuader ou à influencer le lecteur ou l’auditeur. Il est largement utilisé dans les domaines du marketing et de la publicité pour promouvoir des produits ou des services, mais il est également utilisé dans d’autres domaines tels que le journalisme, la rédaction de contenu pour le web et les relations publiques.

Le copywriting consiste à utiliser des mots et des phrases de manière stratégique pour susciter l’intérêt et l’engagement du lecteur et pour l’inciter à agir. Cela peut se faire en utilisant des tournures de phrases percutantes, en mettant en avant les avantages du produit ou du service et en créant une histoire ou une expérience qui touche le lecteur de manière émotionnelle.