Qu’est-ce que le Project Management Professional (PMP)?

Le Project Management Professional (PMP) est une certification professionnelle délivrée par le Project Management Institute (PMI) pour les chefs de projet qui ont une expérience et une formation en gestion de projet.

Pour obtenir la certification PMP, un chef de projet doit remplir les conditions suivantes :

Avoir un diplôme universitaire de quatre ans ou l’équivalent. Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois ans (ou 4 500 heures) en gestion de projet. Avoir suivi 35 heures de formation en gestion de projet. Réussir l’examen PMP.

L’examen PMP évalue les compétences en gestion de projet du candidat dans les domaines suivants : l’initiation, la planification, l’exécution, le suivi et le contrôle, et la clôture. Il couvre également les dix domaines de connaissances du management de projet décrits dans le PMBOK.

La certification PMP est largement reconnue dans l’industrie et peut aider les chefs de projet à augmenter leur crédibilité et leurs chances d’obtenir des emplois dans la gestion de projet. Elle peut également aider à accroître la confiance des parties prenantes dans les capacités du chef de projet à gérer des projets de manière efficace et efficiente.