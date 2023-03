Qu’est-ce que PRiSM?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

PRiSM est une méthode de gestion de projet axée sur la durabilité et l’environnement. PRiSM, qui signifie Projects integrating Sustainable Methods (projets intégrant des méthodes durables), a été développé pour aider les entreprises et les organisations à intégrer la durabilité et l’environnement dans la gestion de projet.

La méthode PRiSM se concentre sur l’identification et la gestion des impacts environnementaux, sociaux et économiques d’un projet tout au long de son cycle de vie. Elle fournit des outils et des techniques pour aider les gestionnaires de projet à planifier et à exécuter des projets qui sont durables et qui minimisent les impacts négatifs sur l’environnement et la société.

La méthode PRiSM utilise une approche en cinq étapes pour la gestion de projet durable :

Planification stratégique : Évaluation des impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet et définition d’objectifs de durabilité. Planification de projet : Définition des activités, des tâches et des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de durabilité définis à l’étape précédente. Mise en œuvre du projet : Exécution des activités et des tâches définies dans la planification de projet, en veillant à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement et la société. Suivi et évaluation : Surveillance continue des impacts environnementaux, sociaux et économiques du projet et évaluation de la performance par rapport aux objectifs de durabilité. Amélioration continue : Utilisation des résultats de la surveillance et de l’évaluation pour améliorer les pratiques de gestion de projet et pour améliorer les performances en matière de durabilité.

La méthode PRiSM peut être utilisée dans une variété de projets, y compris les projets de construction, les projets d’infrastructure, les projets de développement de produits et les projets de services. Elle est souvent utilisée dans les organisations qui ont une forte sensibilité environnementale et sociale, telles que les gouvernements, les organisations à but non lucratif et les entreprises soucieuses de leur responsabilité sociale et environnementale.