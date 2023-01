Qu’est ce que le Qualification de lead?

La phase de « Qualification de lead » est la première étape du processus de génération de leads pour identifier les prospects qualifiés pour une entreprise. Il s’agit de recueillir des informations sur les besoins, les compétences et les budgets des prospects pour déterminer s’ils sont un bon match pour les produits ou services de l’entreprise et s’ils sont prêts à acheter. Les entreprises utilisent souvent des formulaires en ligne, des questionnaires ou des entretiens téléphoniques pour qualifier les leads et les classer en fonction de leur degré de maturité pour l’achat.