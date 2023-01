Qu’est ce que le Journey marketing?

Le journey marketing ou marketing par parcours est une stratégie de marketing qui vise à suivre et à accompagner le consommateur tout au long de son parcours d’achat, en ligne et en dehors de l’environnement numérique, pour améliorer son expérience d’achat et augmenter les chances de conversion. Il s’agit d’une approche holistique et personnalisée qui utilise des données sur les comportements et les préférences des consommateurs pour créer des expériences de marketing ciblées et pertinentes à chaque étape de leur parcours d’achat, depuis la découverte d’un produit ou service jusqu’à l’achat final.

Le marketing par parcours est souvent utilisé en combinaison avec d’autres stratégies de marketing telles que le marketing automation, le marketing de contenu et le marketing par e-mail pour maximiser les résultats. Il permet aux entreprises de mieux comprendre les besoins et les comportements des consommateurs, de développer des relations à long terme et de maximiser les conversions et les ventes.