Qu’est ce que le Quality Score (QS)?

Le Quality Score est un indice utilisé par Google AdWords pour évaluer la qualité d’une annonce publicitaire. Il reflète la pertinence et la qualité de l’annonce pour les utilisateurs, ainsi que la pertinence du site de destination pour la requête de recherche.

Le Quality Score peut affecter le coût d’un clic (CPC) pour une annonce publicitaire et le classement de l’annonce dans les résultats de recherche. Les annonces avec un Quality Score élevé peuvent coûter moins cher pour un clic et être affichées plus haut dans les résultats de recherche que les annonces avec un Quality Score faible.

Les facteurs qui peuvent affecter le Quality Score incluent la pertinence du mot-clé pour l’annonce, la qualité du texte d’annonce, la pertinence du site de destination pour la requête de recherche, la qualité et la pertinence du contenu du site de destination, la qualité de l’expérience de l’utilisateur sur le site de destination, etc.

Les propriétaires de sites Web peuvent améliorer leur Quality Score en veillant à publier du contenu de qualité sur leur site, en utilisant des mots-clés pertinents pour leur annonce et en veillant à fournir une expérience de navigation fluide et sans problèmes pour les utilisateurs sur leur site. Améliorer le Quality Score peut aider les propriétaires de sites à réduire le coût de leurs campagnes publicitaires et à améliorer leur classement dans les résultats de recherche.