Qu’est ce que le Pogo sticking?

Le Pogo sticking désigne l’action d’un utilisateur qui clique sur un résultat de recherche, puis rapidement retourne sur les résultats de recherche pour cliquer sur un autre lien. Cela peut se produire lorsqu’un utilisateur n’est pas satisfait du contenu ou de la qualité d’un site qu’il a cliqué.

Le pogo sticking peut être considéré comme un signal de mauvaise qualité pour les moteurs de recherche, car cela peut indiquer que les résultats de recherche ne répondent pas aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Les moteurs de recherche peuvent utiliser des signaux tels que le pogo sticking pour ajuster les classements de leurs résultats de recherche et fournir des résultats plus pertinents pour les utilisateurs.

Les propriétaires de sites Web peuvent minimiser le risque de pogo sticking en publiant du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs, en utilisant des techniques d’optimisation de moteur de recherche (SEO) pour améliorer la pertinence et la qualité de leur site, et en veillant à fournir une expérience de navigation fluide et sans problèmes pour les utilisateurs.