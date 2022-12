Qu’est ce que le revenue enablement?

Le revenue enablement est une approche de gestion des ventes qui vise à améliorer les performances commerciales en mettant en place des stratégies, des outils et des processus pour soutenir les équipes de vente. Le but du revenue enablement est de fournir aux équipes de vente les ressources et les compétences nécessaires pour générer des revenus de manière efficace et organisée. Cela peut inclure la mise en place de programmes de formation, la création de contenu de qualité pour soutenir les équipes de vente, la mise en place de processus de suivi des performances, et l’utilisation de technologies pour améliorer l’efficacité des équipes de vente.