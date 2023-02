Qu’est ce que le score pagespeed?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le score Pagespeed est une mesure de la vitesse de chargement d’une page Web. Il est évalué par Google PageSpeed Insights, un outil en ligne gratuit qui évalue les performances de la page et fournit des suggestions pour les améliorer. Le score Pagespeed est un nombre allant de 0 à 100, où 100 signifie une performance optimale. Plus le score est élevé, plus la page se charge rapidement pour les utilisateurs.

Le score Pagespeed tient compte de plusieurs facteurs, tels que la taille des fichiers, la compression des images, la minimisation du code HTML, CSS et JavaScript et la mise en cache des ressources. Les propriétaires de sites Web peuvent utiliser les suggestions de Google PageSpeed Insights pour améliorer la vitesse de chargement de leur site et améliorer l’expérience de l’utilisateur. Un site qui se charge rapidement peut également améliorer son classement dans les résultats de recherche et augmenter la visibilité en ligne.