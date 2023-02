Qu’est ce que Google Search Console?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Google Search Console est un outil gratuit de Google qui aide les propriétaires de sites Web à surveiller et maintenir leur présence en ligne. Il fournit des informations sur la façon dont Google voit votre site, y compris les erreurs d’exploration, les mots clés utilisés pour trouver votre site, les liens vers votre site et le trafic de recherche. Cela vous permet de surveiller les performances de votre site sur Google et de résoudre les problèmes qui peuvent affecter votre classement dans les résultats de recherche. En utilisant Google Search Console, vous pouvez améliorer la qualité de votre site pour les utilisateurs de Google et maximiser votre visibilité en ligne.