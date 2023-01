qu’est ce que le Segment de marché capturable (SOM)?

Le segment de marché capturable (Serviceable Obtainable Market, SOM)est la partie du marché qui est potentiellement réceptif aux produits ou services proposés par une entreprise et qui est accessible en termes de coûts et de ressources. Le segment de marché capturable (SOM) est généralement défini en fonction de critères tels que la localisation géographique, le type de clientèle cible et les caractéristiques du produit ou du service proposé.

Le SOM est une mesure importante pour les entreprises, car il leur permet de définir leur stratégie de marketing et de vente et de cibler les efforts de manière efficace. Pour évaluer le segment de marché capturable, les entreprises peuvent utiliser des outils tels que l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse de la concurrence et l’analyse des tendances du marché.