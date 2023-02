Qu’est ce que le taux d’engagement?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le taux d’engagement est un indicateur clé de performance qui mesure la participation active des utilisateurs avec un produit ou un service. Il est souvent utilisé pour évaluer la performance de plateformes en ligne telles que les réseaux sociaux, les sites web et les applications.

Le taux d’engagement peut être mesuré de différentes manières, en fonction de la plateforme et des objectifs de l’entreprise. Par exemple, pour un réseau social, le taux d’engagement peut être mesuré par le nombre de « j’aime », de commentaires et de partages sur les publications. Pour un site web, le taux d’engagement peut être mesuré par le temps passé sur le site, le nombre de pages vues et le taux de rebond.