Qu’est ce que le User value mapping?

Le User value mapping (ou cartographie de la valeur utilisateur en français) est une technique utilisée en design de produit et en marketing pour comprendre les besoins et les motivations des utilisateurs d’un produit ou d’un service. Il s’agit de créer une représentation visuelle des étapes et des actions que les utilisateurs effectuent pour interagir avec le produit et atteindre leurs objectifs.

Le User value mapping peut être réalisé de différentes manières, mais il implique généralement l’identification des étapes clés de l’expérience utilisateur et la création d’une carte qui illustre comment le produit répond à chaque étape. Cette carte peut inclure des informations sur les motivations des utilisateurs, les obstacles qu’ils rencontrent, les moments de valeur qu’ils recherchent et les résultats qu’ils espèrent obtenir.