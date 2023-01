Qu’est ce que l’EBITDA?

L’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, ou bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement en français) est un indicateur de la performance financière d’une entreprise qui mesure ses bénéfices avant prise en compte de certaines charges financières et fiscales. Il est calculé en ajoutant les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement aux bénéfices bruts de l’entreprise.

L’EBITDA est souvent utilisé comme indicateur de la performance financière d’une entreprise, car il permet de comparer les bénéfices de l’entreprise avant prise en compte de facteurs tels que les intérêts, les impôts et les dépréciations, qui peuvent varier en fonction de divers facteurs externes. Il peut être utilisé pour évaluer la rentabilité de l’entreprise et pour comparer sa performance avec celle de ses concurrents.

Toutefois, il est important de noter que l’EBITDA n’est pas un indicateur de la trésorerie de l’entreprise et qu’il ne tient pas compte de certains coûts importants tels que les investissements en capital et les charges de restructuration. En outre, l’EBITDA peut être manipulé par les entreprises en ajoutant ou en retirant certains éléments de leurs comptes de résultat, ce qui peut fausser les comparaisons avec d’autres entreprises.