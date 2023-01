Qu’est ce que le Visitor-to-Signup Rate?

Le Visitor-to-Signup Rate (ou taux de conversion de visiteur en inscrit) est un indicateur qui mesure le pourcentage de visiteurs d’un site Web qui s’inscrivent pour devenir des clients ou des utilisateurs enregistrés. Cette métrique est souvent utilisée pour évaluer l’efficacité d’une stratégie de marketing en ligne et pour identifier les domaines où des améliorations peuvent être apportées.

Pour calculer le taux de conversion de visiteur en inscrit, on divise le nombre d’inscrits par le nombre total de visiteurs et on multiplie le résultat par 100. Par exemple, si un site Web a eu 10 000 visiteurs et que 1 000 d’entre eux se sont inscrits, le taux de conversion de visiteur en inscrit serait de 10%.

Le taux de conversion de visiteur en inscrit est un indicateur important pour les entreprises, car il mesure la capacité de leur site Web à convertir les visiteurs en clients ou utilisateurs enregistrés. Un taux de conversion élevé peut indiquer que le site Web est efficace pour inciter les visiteurs à s’inscrire et peut être un indicateur de la qualité de l’expérience utilisateur et de l’attractivité de l’offre de l’entreprise. Un taux de conversion faible, en revanche, peut indiquer que le site Web a des opportunités d’amélioration et que l’entreprise devrait revoir sa stratégie de marketing en ligne.