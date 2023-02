Qu’est ce que les Long tail keywords?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Les mots-clés à longue traîne (Long tail keywords) sont des phrases de recherche plus longues et plus spécifiques que les mots-clés génériques. Ils représentent une grande partie des requêtes de recherche sur internet et peuvent être plus pertinents pour les utilisateurs et les propriétaires de sites Web.

Les mots-clés à longue traîne sont souvent plus spécifiques et décrivent de manière plus précise ce que les utilisateurs recherchent. Par exemple, un mot-clé générique pourrait être « chaussures de course », alors qu’un mot-clé à longue traîne pourrait être « chaussures de course pour femmes avec support pour la voûte plantaire ». Les mots-clés à longue traîne peuvent cibler des niches plus spécifiques et sont souvent associés à des intentions de recherche plus claires.

Les propriétaires de sites Web peuvent utiliser les mots-clés à longue traîne pour améliorer leur classement dans les résultats de recherche et attirer des utilisateurs ciblés. Ils peuvent également utiliser des outils de recherche de mots-clés pour identifier les mots-clés pertinents pour leur niche et optimiser leur contenu en conséquence. En utilisant des mots-clés à longue traîne, les propriétaires de sites peuvent améliorer la qualité de l’expérience de l’utilisateur en fournissant du contenu plus pertinent et en attirant des utilisateurs qualifiés.