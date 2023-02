Qu’est ce que les LSI Keywords?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Les mots-clés associés à la sémantique (LSI) sont des mots ou des phrases qui sont souvent utilisés en conjonction avec un mot-clé principal pour aider à déterminer le contexte et la signification d’une requête de recherche. Ils peuvent inclure des synonymes, des termes associés et des termes de la même thématique que le mot-clé principal.

Les mots-clés LSI aident les moteurs de recherche à mieux comprendre la signification d’une requête de recherche et à fournir des résultats plus pertinents pour les utilisateurs. Par exemple, si le mot-clé principal est « chaussures de course », les mots-clés LSI pourraient inclure « chaussures de sport », « chaussures de jogging », « chaussures de running », etc.

Les propriétaires de sites Web peuvent utiliser les mots-clés LSI pour optimiser leur contenu et améliorer leur classement dans les résultats de recherche. Ils peuvent également utiliser des outils de recherche de mots-clés pour identifier les mots-clés LSI pertinents pour leur niche et inclure ces mots-clés dans leur contenu pour renforcer la pertinence et la qualité de leur site.

En utilisant des mots-clés LSI, les propriétaires de sites Web peuvent améliorer la qualité de l’expérience de l’utilisateur en fournissant du contenu plus pertinent et en attirant des utilisateurs qualifiés. Ils peuvent également améliorer leur classement dans les résultats de recherche en montrant aux moteurs de recherche qu’ils comprennent la signification de la requête de recherche et qu’ils fournissent du contenu de qualité en réponse à cette requête.