Qu’est ce que les Management Fees?

Les management fees sont des frais payés par une entreprise ou un fonds d’investissement à un gestionnaire de fonds en échange de ses services de gestion des actifs de l’entreprise ou du fonds. Les management fees sont généralement calculées en pourcentage de l’actif sous gestion et peuvent varier considérablement d’un gestionnaire de fonds à l’autre.

Les management fees sont généralement utilisées pour couvrir les coûts liés à la gestion d’un fonds d’investissement, tels que les salaires et les frais de personnel, les frais de location et les frais de déplacement. Elles sont également utilisées pour rémunérer le gestionnaire de fonds pour son expertise et son travail de recherche et de sélection des investissements.

Il est important de noter que les management fees sont distinctes des frais de performance (success fees), qui sont également payés au gestionnaire de fonds en fonction de la performance de son portefeuille. Les management fees sont généralement prélevées sur une base régulière, tandis que les frais de performance (success fees) ne sont généralement payés qu’une fois par an.