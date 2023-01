Qu’est-ce que l’Identity Resolution Marketing?

L’identity resolution marketing (IRM) est une technique de marketing qui vise à rassembler et à utiliser des informations sur les individus pour leur fournir des publicités ciblées et personnalisées. L’IRM consiste à recueillir et à analyser des données sur les individus à partir de différentes sources, telles que les réseaux sociaux, les sites internet, les bases de données commerciales, etc. Ces données peuvent inclure des informations telles que le nom, l’âge, le sexe, l’adresse, les centres d’intérêt, etc. L’objectif de l’IRM est de créer des profils complets des individus pour mieux comprendre leurs habitudes de consommation et leurs préférences, afin de leur proposer des publicités qui répondent à leurs besoins et intérêts.