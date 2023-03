Qu’est ce que l’Intelligent tracking prevention ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Intelligent Tracking Prevention (ITP) est une fonctionnalité de confidentialité introduite par Apple dans le navigateur Web Safari en 2017. Elle est conçue pour empêcher les annonceurs et les sites Web de suivre les utilisateurs sur le Web et de collecter des données de manière à créer des profils de comportement en ligne.

ITP utilise plusieurs techniques pour empêcher le suivi, notamment en limitant les cookies tiers, en bloquant les scripts de suivi tiers, en masquant les adresses IP et en utilisant une classification intelligente des domaines pour distinguer les sites Web de confiance des sites Web potentiellement malveillants.

En plus de protéger la vie privée des utilisateurs, ITP vise également à améliorer les performances et la sécurité du navigateur en réduisant la quantité de données collectées et en minimisant les risques d’attaques de type « fingerprinting » (empreinte numérique).