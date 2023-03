Qu’est-ce que PERT (Program Evaluation and Review Technique ou technique d’évaluation et d’examen de programmes)?

PERT, qui signifie Program Evaluation and Review Technique ou technique d’évaluation et d’examen de programmes, est une méthode de gestion de projet qui a été développée dans les années 1950 pour aider à planifier et à contrôler les projets de grande envergure et complexes, tels que les projets d’ingénierie et les projets de construction.

La méthode PERT se concentre sur la planification du temps nécessaire pour réaliser chaque tâche d’un projet et sur l’estimation de la durée totale du projet en utilisant des techniques probabilistes. Elle utilise des diagrammes de réseaux pour représenter les tâches et les dépendances entre celles-ci. Chaque tâche est représentée par un nœud dans le diagramme, et les dépendances entre les tâches sont représentées par des flèches.

Chaque tâche est évaluée en termes de durée la plus courte (optimiste), la plus longue (pessimiste) et la plus probable, qui sont ensuite utilisées pour calculer une estimation de la durée moyenne de la tâche. Les calculs de probabilité sont utilisés pour déterminer l’estimation de la durée totale du projet et la probabilité que le projet soit terminé dans un délai donné.

La méthode PERT permet de suivre les progrès du projet en comparant la durée réelle des tâches avec l’estimation de la durée calculée à l’aide des probabilités. Elle permet également d’identifier les tâches critiques, c’est-à-dire les tâches qui ont un impact significatif sur la durée totale du projet.

La méthode PERT a été largement utilisée dans les projets de grande envergure et complexes, tels que les projets d’ingénierie, les projets de construction, les projets de défense, les projets de développement de logiciels, etc. Elle est considérée comme une méthode de gestion de projet efficace pour les projets dont les délais sont incertains et pour lesquels il est difficile de prédire la durée des tâches.