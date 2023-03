Qu’est ce que la méthode PRINCE2?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La méthode PRINCE2 (Projects In Controlled Environments ou projets dans des environnements contrôlés) est une méthode de gestion de projet reconnue à l’échelle internationale, qui fournit un cadre structuré pour la gestion de projets de toutes tailles et de tous types. Elle a été développée à l’origine pour les projets informatiques du gouvernement britannique, mais elle est désormais utilisée dans le monde entier dans de nombreux secteurs d’activité.

La méthode PRINCE2 est basée sur sept principes fondamentaux de la gestion de projet, qui sont les suivants :

Justification d’affaires (Business justification) : Tout projet doit avoir une justification commerciale claire. Apprentissage continu (Continued business justification) : La justification commerciale du projet doit être constamment évaluée et réévaluée tout au long du cycle de vie du projet. Gestion par étapes (Management by stages) : Les projets doivent être divisés en étapes clairement définies pour faciliter la gestion et le contrôle. Gestion par exception (Management by exception) : Les responsables de projet doivent se concentrer sur les exceptions et les écarts par rapport à la planification initiale. Responsabilité définie (Defined roles and responsibilities) : Les rôles et les responsabilités de chaque personne impliquée dans le projet doivent être clairement définis. Gestion de la qualité (Quality management) : La qualité doit être intégrée tout au long du cycle de vie du projet. Gestion du changement (Change management) : Les changements doivent être gérés de manière contrôlée pour éviter les impacts négatifs sur le projet.

La méthode PRINCE2 est adaptative, c’est-à-dire qu’elle peut être adaptée à tout type de projet, quelle que soit sa taille, sa complexité ou son domaine d’application. Elle fournit des modèles de documentation standardisés pour la gestion de projet, des techniques de planification, des méthodes de contrôle et de suivi, ainsi que des outils pour la gestion des risques et la gestion des changements. La méthode PRINCE2 est généralement considérée comme une méthode de gestion de projet efficace et fiable, en particulier pour les projets de grande envergure et complexes.