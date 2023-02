Qu’est ce qu’un algorithme sitewide?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Un algorithme sitewide en SEO désigne un algorithme de classement de moteur de recherche qui évalue et classe toutes les pages d’un site Web en une seule fois, au lieu de les évaluer page par page.

Les algorithmes sitewide sont souvent utilisés pour évaluer la qualité et la pertinence d’un site Web pour les moteurs de recherche. Ils peuvent prendre en compte des facteurs tels que la qualité du contenu, la structure du site, la pertinence des mots-clés, les liens entrants et sortants, la qualité de l’expérience utilisateur, etc.

Les algorithmes sitewide peuvent avoir un impact significatif sur le classement d’un site Web dans les résultats de recherche, car ils peuvent évaluer l’ensemble du site en une seule fois et ajuster le classement en fonction de la qualité globale du site.

Les propriétaires de sites Web peuvent travailler avec des experts en SEO pour comprendre comment les algorithmes sitewide fonctionnent et comment optimiser leur site pour les moteurs de recherche. En publiant du contenu de qualité, en utilisant des techniques d’optimisation de moteur de recherche (SEO) pour améliorer la pertinence et la qualité du site, et en veillant à fournir une expérience utilisateur optimale, les propriétaires de sites peuvent améliorer leur classement dans les résultats de recherche et attirer plus de trafic qualifié sur leur site.