Qu’est ce que le maillage interne en SEO?

Le maillage interne en SEO désigne la structure interne des liens d’un site Web qui permet aux utilisateurs et aux moteurs de recherche de naviguer facilement dans le site. Il s’agit d’un aspect important de l’optimisation des moteurs de recherche (SEO) car il peut aider à améliorer la qualité et la pertinence du site pour les moteurs de recherche et les utilisateurs.

Le maillage interne consiste à ajouter des liens internes pertinents entre les différentes pages de votre site Web pour aider les utilisateurs et les moteurs de recherche à naviguer de manière efficace dans votre site. Les liens internes peuvent inclure des liens vers d’autres pages du site, des articles de blog, des produits, etc.

Les bons liens internes peuvent aider les moteurs de recherche à comprendre la structure et les relations entre les différentes pages de votre site, ce qui peut améliorer votre classement dans les résultats de recherche pour des requêtes de recherche pertinents. Ils peuvent également aider les utilisateurs à trouver facilement les informations et les produits qu’ils recherchent sur votre site, ce qui peut améliorer l’expérience utilisateur.

En utilisant un maillage interne adéquat et en veillant à inclure des liens internes pertinents entre les pages de votre site, les propriétaires de sites peuvent améliorer leur classement dans les résultats de recherche, attirer plus de trafic qualifié sur leur site et améliorer l’expérience utilisateur pour les visiteurs de leur site.