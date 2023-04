Qu’est ce qu’un broad-based weighted average ratchet?

Cette formule est la moins dilutive pour les actionnaires n’ayant pas de BSA ratchet. Lorsqu’elle est appliquée, les investisseurs peuvent souscrire à de nouvelles actions pour ramener le prix moyen de souscription de leurs actions à une moyenne pondérée du prix du premier tour et du prix du second tour. Cette moyenne pondérée est calculée sur une base pleinement diluée, c’est-à-dire en prenant en compte les options (BSPCE, BSA, SO, etc.) et les actions émises avant le premier tour, y compris le capital social initial.